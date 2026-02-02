Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Готовый перейти в «Зенит» Джон Дуран исключён из заявки «Фенербахче» на ближайшую игру

Комментарии

Согласившийся перейти в «Зенит» нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран, на данный момент выступающий за «Фенербахче» на правах аренды, исключён из заявки на игру 20-го тура турецкого чемпионата с «Коджаэлиспором». Об этом сообщает инсайдер Ягыз Сабунчуоглу в социальной сети X.

Турция — Суперлига . 20-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Коджаэлиспор
Не начался
Фенербахче
Стамбул
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Джон ответил согласием на предложение продолжить карьеру в «Зените». На данный момент сине-бело-голубые ведут переговоры с «Аль-Насром» и приближаются к соглашению об аренде футболиста.

В нынешнем сезоне Дуран провёл за «Фенербахче» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

Новости. Футбол
