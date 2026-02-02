Тренер «Зенита» Анюков высказался перед матчем с московским «Динамо» в Зимнем Кубке РПЛ

Тренер «Зенита» Александр Анюков высказался перед матчем с московским «Динамо» в Зимнем Кубке РПЛ, а также оценил вероятность выхода новичка команды Джона Джона в составе на игру.

— Какой у команды план подготовки к матчу с «Динамо»?

— Всё как обычно: сейчас утренняя тренировка, а вечером будут модели, стандарты — упражнения, связанные с завтрашней игрой.

— Чего ожидаете в целом от завтрашнего матча с «Динамо»?

— Победы хотелось бы, конечно (улыбается). А так — посмотрим.

— Играть с «Динамо» в чемпионате и здесь на Зимнем Кубке РПЛ. Разница существует наверняка?

— Сейчас идёт подготовка у всех команд, поэтому не думаю, что матчи будут похожи, в сезоне уже всё по-другому, конечно.

— С «Динамо» уже несколько раз встречались в сезоне. Как относитесь к тому, что зимой играете именно с клубами РПЛ?

— Нормально. Главное — качественные соперники. Думаю, и для них, и для нас это будут качественные игры.

— Есть ли шанс у Джона Джона дебютировать за «Зенит» в этом матче?

— Возможно, мы скоро увидим его на поле, — приводит слова Анюкова официальный сайт клуба.

В турнире примут участие четыре команды. Помимо «Зенита» и «Динамо», за трофей будут бороться ЦСКА и «Краснодар». Зимний Кубок РПЛ пройдёт с 3 по 10 февраля.