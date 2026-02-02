Черданцев: вдруг Капелло начал прыгать до потолка и верещать страшным голосом

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал истории о небольших конфликтах с известным тренером Фабио Капелло.

— С Капелло у тебя было две мини-стычки с разницей почти в 20 лет.

— Да, тоже забавно. Я поехал в Италию делать репортажи к чемпионату мира 1998 года. И это было удивительное время, потому что у нас не было никакого продакшена. Я организовывал всё сам: находил по телефонным справочникам номера итальянских клубов, писал туда письма, отправлял по факсу. Как ни странно, они отвечали. Я написал в «Милан», «Интер», «Рому»: «Хочу интервью с тем и с тем». Мне везде ответили: «О, русские журналисты, классно! Да, приезжайте». В 1990-е интерес к России был колоссальный.

Я приехал в Миланелло. Мне назначили интервью с Капелло на какое-то время. Мы прождали его примерно семь часов. А следующее интервью у нас уже подвисало, потому что надо было ехать в Рим. Я в бешенстве. Не из-за него лично, а из-за ситуации. Хотя понимаю, что нам и так делают огромное одолжение. Но из-за того, что по времени не успеваем, у меня паника. И наконец всё — Капелло ждёт. Меня предупредили: «Учти, про «Милан» никаких вопросов, он готов отвечать только про чемпионат мира». Я итальянский знаю неплохо, но не в таком совершенстве, чтобы всё было безошибочно. А тут ещё нервы, Капелло, я — начинающий журналист. Фабио злой как чёрт. Потом уже выяснилось, что мы прождали семь часов, потому что к нему приезжали люди от Берлускони увольнять. Но он всё-таки пришёл.

Я этого не знал. Но ты должен понимать, что человек ведёт себя так не потому, что у него что-то личное по отношению к тебе. У него что-то личное по отношению к себе, к своей жизни, у него что-то происходит не так. Это твоё эго виновато в том, что ты сидишь и что-то про себя думаешь. Ему дела до тебя никакого нет. Он пришёл и сделал свою работу, потому что обещал, хотя его уволили.

Мы начали интервью. И на третьем или четвёртом вопросе я вдруг говорю: «А вот, кстати, «Милан»…» Он сорвал петличку, выругался и куда-то пошёл. Я чуть ли не на коленях: «Синьор Капелло, извините». Он буркнул: «Давайте следующий вопрос». Так мы с ним познакомились.

— А вторая встреча?

— В следующий раз мы встретились в России. Это было в подтрибунном помещении в «Лужниках» — РФС был инициатором интервью. Фабио пришёл, я даже не успел объясниться, что я — это я. Но столько лет прошло, он, наверное, забыл. Рядом с камерой стоял руководитель пресс-службы РФС, контролировал ситуацию. И он попросил говорить по-английски, чтобы понимать, о чём идёт речь. Я задаю абсолютно безобидные вопросы. И на третьем вопросе Капелло вдруг начал прыгать до потолка, верещать страшным голосом на весь стадион: «В чём дело? У меня нет времени, вы меня отвлекаете. Вообще я никому ничего не должен». Какой-то поток эмоций и речи. Человек из РФС взирает на всё это с выпученными глазами и понимает, что происходит что-то нехорошее. И тут я Фабио по-итальянски абсолютно спокойно говорю: «Синьор Капелло, я вас прошу, пожалуйста, успокойтесь. Я здесь совершенно ни при чём. И вообще я вас чем лично обидел? Почему здесь передо мной всё это происходит?» Он вдруг осёкся, реально пришёл в себя: «Да просто они мне ничего не сказали». Я говорю: «Поймите, меня попросили задать вам пять вопросов на английском языке. Ничего личного». Всё, мы с ним договорили, — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.