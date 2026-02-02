Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Футбол Новости

Черданцев: после Голландии я шёл один по ночному Базелю, не зная, что творится в России

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился воспоминаниями о дне, когда сборная России обыграла команду Нидерландов в матче 1/4 финала Евро-2008 (3:1).

— Я вышел со стадиона на окраине города — ни такси, ничего. У меня ещё деньги на телефоне кончились, только смски мог принимать. Гробовая тишина, и я иду один в этом тёмном Базеле в гостиницу. Не происходит ничего. Только на следующее утро я узнал, что в России миллион людей вышли на улицы по поводу победы сборной.
Годы прошли, и какие-то цитаты разлетелись. Но это волшебство. Так просто сложились обстоятельства. Этого могло и не быть.

— Ты просто пришёл в гостиницу и лёг спать?
— Да, и заснул.

— Не испытывал опустошения?
— Конечно, я же 5 км шёл в ночи до гостиницы. Ни ответа, ни привета, — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

