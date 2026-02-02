Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
В «Челябинске» эмоционально отреагировали на переход Урванцева в «Пари НН»

Комментарии

Пресс-служба «Челябинска» опубликовала сообщение, посвящённое переходу нападающего Матвея Урванцева в «Пари НН». О трансфере форварда нижегородцы объявили сегодня, 2 февраля.

«Мотя — в Премьер-Лигу! Топ-сделка нашего менеджмента. Наш воспитанник, наш парень из Челябинска — Матвей Урванцев — делает важный шаг в карьере и переходит в Премьер-Лигу, в команду «Пари НН». Спасибо за эмоции, за работу, за честную игру в наших цветах. Желаем удачи, прогресса и больших побед на новом уровне! Челябинск своих не забывает», — сказано в сообщении пресс-службы «Челябинска».

Урванцев начинал карьеру в Челябинске, а также прошёл через Академию футбола имени Юрия Коноплёва, Академию московского «Спартака», «Мастер-Сатурн» и «Чертаново».

