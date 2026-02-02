ЦСКА интересуется защитником «Аталанты» — Ди Марцио

ЦСКА проявляет интерес к 19-летнему словенскому защитнику «Аталанты» Реле Обричу, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Московский клуб рассматривает футболиста, рост которого 194 см, как потенциальную замену Игорю Дивееву, перешедшему в зимнее трансферное окно в «Зенит». Однако итальянский клуб не рассматривает уход Обрича, регулярно играющего за команду U23 в Серии C. Действующее трудовое соглашение игрока с «Аталантой» рассчитано до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне футболист попал в заявку основной команды в восьми матчах Серии А и двух матчах Лиги чемпионов, но на поле ни разу не появился. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

