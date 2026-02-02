Скидки
20:30 Мск
Расписание матчей Зимнего Кубка РПЛ — 2026

Завтра, 3 февраля, стартует розыгрыш WINLINE Зимнего Кубка РПЛ — 2026. Турнир с участием четырёх команд высшего российского дивизиона – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Зимнего Кубка РПЛ.

Расписание игр Зимнего Кубка РПЛ (время — московское):

3 февраля (вторник):

15:00 «Зенит» – «Динамо»;
19:15 ЦСКА – «Краснодар».

6 февраля (пятница):

15:00 ЦСКА – «Динамо»;
19:15 «Краснодар» – «Зенит».

10 февраля (вторник):

10:00 «Зенит» – ЦСКА;
16:00 «Динамо» – «Краснодар».

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

