Юрий Газинский отметил важное качество голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова

Бывший российский футболист Юрий Газинский высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. В матче 20-го тура Сафонов помог парижанам обыграть «Страсбург» (2:1), отразив пенальти на 20-й минуте встречи. В этом сезоне Матвей является лучшим вратарём по отражённым 11-метровым ударам. Газинский играл вместе с Сафоновым за «Краснодар».

«В первую очередь хочу пожелать Сафонову, чтобы он продолжал так прогрессировать. Матвей сейчас отлично пользуется возможностью, которую он завоевал в сложной и упорной конкуренции с Шевалье. Он большой молодец! Поэтому надеюсь, он продолжит оставаться первым номером «ПСЖ». У Матвея есть отличное качество — он очень стрессоустойчивый парень.

Он достаточно легко переживает какие-то тяжёлые и стрессовые моменты. Поэтому уверен, что этот перерыв из-за перелома не станет для Сафонова большой проблемой. Однако в любом случае нельзя забывать, что ты находишься в большом клубе, ты постоянно в конкуренции. Но я уверен, что у Матвея всё получится», — приводит слова Газинского Legalbet.