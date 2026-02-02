Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Газинский отметил важное качество голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова

Юрий Газинский отметил важное качество голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова
Комментарии

Бывший российский футболист Юрий Газинский высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. В матче 20-го тура Сафонов помог парижанам обыграть «Страсбург» (2:1), отразив пенальти на 20-й минуте встречи. В этом сезоне Матвей является лучшим вратарём по отражённым 11-метровым ударам. Газинский играл вместе с Сафоновым за «Краснодар».

«В первую очередь хочу пожелать Сафонову, чтобы он продолжал так прогрессировать. Матвей сейчас отлично пользуется возможностью, которую он завоевал в сложной и упорной конкуренции с Шевалье. Он большой молодец! Поэтому надеюсь, он продолжит оставаться первым номером «ПСЖ». У Матвея есть отличное качество — он очень стрессоустойчивый парень.

Он достаточно легко переживает какие-то тяжёлые и стрессовые моменты. Поэтому уверен, что этот перерыв из-за перелома не станет для Сафонова большой проблемой. Однако в любом случае нельзя забывать, что ты находишься в большом клубе, ты постоянно в конкуренции. Но я уверен, что у Матвея всё получится», — приводит слова Газинского Legalbet.

Материалы по теме
Сафонов опять сделал это за «ПСЖ»! Матвей — лучший по отражению пенальти в топ-лигах
Сафонов опять сделал это за «ПСЖ»! Матвей — лучший по отражению пенальти в топ-лигах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android