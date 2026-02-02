Экс-тренер «Локомотива» Билич может возглавить клуб Чемпионшипа — Джейкобс

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич может возглавить клуб Чемпионшипа (второго по рангу английского дивизиона) «Блэкберн Роверс», сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Руководство английской команды рассматривает хорватского специалиста как одного из кандидатов на замену нынешнему главному тренеру клуба Валериену Исмаэлю, который может быть уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Билич тренировал «Локомотив» в сезоне-2012/2013. Под его руководством железнодорожники заняли девятое место в чемпионате России. Последним местом работы Билича был саудовский «Аль-Фатех», который он покинул в 2024 году.

После 29 матчей в Чемпионшипе «Блэкберн Роверс» набрал 29 очков и располагается на 22-й строчке в турнирной таблице.