Рафинья пропустит матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Альбасете» из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Рафинья пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором его команде предстоит встретиться с «Альбасете», из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

У футболиста обнаружено растяжение приводящей мышцы правого бедра. Игрок пропустит матч Кубка Испании в качестве меры предосторожности, а период восстановления составит неделю.

В нынешнем сезоне Рафинья провёл за сине-гранатовых 22 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финале предыдущего розыгрыша каталонский клуб победил в дополнительное время мадридский «Реал» (3:2).