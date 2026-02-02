«Осер» и «Лилль» заинтересованы в нападающем «Краснодара» — источник

Французские клубы «Осер» и «Лилль» проявляют интерес к крайнему нападающему «Краснодара» Гаэтану Перрену, сообщает журналист Марк Мехенуа в социальной сети X. Отмечается, что главным претендентом на Перрена остаётся «Осер».

Перрен перешёл в стан «быков» из «Осера» летом 2025 года. За этот период Перрен принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.