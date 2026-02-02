Главный тренер «Кайсериспора» оценил дебют Дениса Макарова в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович высказался о дебютной игре полузащитника Дениса Макарова, который недавно перешёл из московского «Динамо». Напомним, в матче 20-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в гостях разгромно проиграл «Галатасараю» со счётом 0:4. Российский футболист провёл на поле 30 минут и получил жёлтую карточку.
«Денис хорошо дебютировал за команду в матче с «Галатасараем». Он неплохо сыграл, но ему нужно время, чтобы иметь возможность проводить все 90 минут на поле. Надеюсь, что уже в следующем матче он сыграет больше.
Коммуникация Макарова с новой командой тоже проходит отлично. Больше всех он общается, конечно, с Германом Онугхой», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 2 февраля 2026
-
15:50
-
15:48
-
15:43
-
15:31
-
15:16
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
15:00
-
14:53
-
14:46
-
14:27
-
14:25
-
14:15
-
14:07
-
13:56
-
13:54
-
13:45
-
13:40
-
13:34
-
13:28
-
13:13
-
12:49
-
12:41
-
12:35
-
12:31
-
12:27
-
12:10
-
12:09
-
11:46
-
11:33
-
11:31
-
11:18
-
11:07
-
11:07