Главный тренер «Кайсериспора» оценил дебют Дениса Макарова в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович высказался о дебютной игре полузащитника Дениса Макарова, который недавно перешёл из московского «Динамо». Напомним, в матче 20-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в гостях разгромно проиграл «Галатасараю» со счётом 0:4. Российский футболист провёл на поле 30 минут и получил жёлтую карточку.

«Денис хорошо дебютировал за команду в матче с «Галатасараем». Он неплохо сыграл, но ему нужно время, чтобы иметь возможность проводить все 90 минут на поле. Надеюсь, что уже в следующем матче он сыграет больше.

Коммуникация Макарова с новой командой тоже проходит отлично. Больше всех он общается, конечно, с Германом Онугхой», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.