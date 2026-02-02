Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайсериспора» оценил дебют Дениса Макарова в матче с «Галатасараем»

Комментарии

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович высказался о дебютной игре полузащитника Дениса Макарова, который недавно перешёл из московского «Динамо». Напомним, в матче 20-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в гостях разгромно проиграл «Галатасараю» со счётом 0:4. Российский футболист провёл на поле 30 минут и получил жёлтую карточку.

Турция — Суперлига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
4 : 0
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Опоку – 7'     2:0 Осимхен – 26'     3:0 Сара – 60'     4:0 Икарди – 90+4'    

«Денис хорошо дебютировал за команду в матче с «Галатасараем». Он неплохо сыграл, но ему нужно время, чтобы иметь возможность проводить все 90 минут на поле. Надеюсь, что уже в следующем матче он сыграет больше.

Коммуникация Макарова с новой командой тоже проходит отлично. Больше всех он общается, конечно, с Германом Онугхой», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Новости. Футбол
