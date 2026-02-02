Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Роман Вега высказался о нагрузках на зимних сборах в ОАЭ

Защитник «Зенита» Роман Вега высказался о нагрузках на зимних сборах в ОАЭ
Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о сборах команды в рамках подготовки ко второй части сезона Мир Российской Премьер-лиги.

«Нагрузки тяжёлые, приходится привыкать к болевым ощущениям, к тому, что тяжело бывает, но это сборы. Первые тренировочные дни на каждом сборе достаточно интенсивные, поэтому нужно просто принять это как данность и работать на полную.

Могу сказать, что ощущения хорошие и взаимопонимание хорошее. Безусловно, очень много над чем ещё предстоит работать, улучшать, потому что игры на сборах — это всегда игры под нагрузками, не такие лёгкие ноги. Но к этому тоже нужно адаптироваться, потому что это часть подготовки к официальным матчам. Но в целом впечатления самые приятные», — приводит слова Веги официальный сайт клуба.

