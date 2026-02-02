Сперцян высказался в преддверии старта Зимнего Кубка РПЛ

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался в преддверии старта WINLINE Зимнего Кубка РПЛ — 2026. Новый розыгрыш соревнования стартует завтра, 3 февраля. Турнир с участием четырёх команд высшего российского дивизиона — «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» — пройдёт в круговом формате. Сперцян заявил, что от дебютного матча с ЦСКА ждёт интересного и боевого сценария.

«Уже завтра играем в рамках турнира Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА! Настраиваемся на интересный и боевой матч», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».