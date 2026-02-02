Черданцев: 10 лет назад говорили, что интернет победит телевидение. Ещё раз повторю: бред

Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о своей профессии и своих навыках в ней.

— Чего ещё тебе хотелось бы добиться в профессии?

— Я не только комментатор, но и телеведущий. И считаю, что в этой, параллельной специализации у меня тоже неплохо получается. У меня огромный опыт работы в прямом эфире. По количеству часов работы в прямом эфире я даже не знаю, с кем сравнить Диму Губерниева и меня. У ведущих политических ток-шоу, думаю, их меньше. Я работаю только в прямом эфире всю жизнь — это колоссальный навык. Я много где снимаюсь, и режиссёры часто поражаются: «Ну ты профи, с тобой так приятно работать. Тут приходила одна суперзвезда: 20 дублей записала, прежде чем правильно фразу произнесла. А у тебя всё с первого дубля». Актёр — это другое. Он может отрепетировать, поправить, а у нас второго шанса нет. Есть только сегодня и сейчас. Оговорился, перепутал — всё равно двигаешься дальше. У тебя всегда один дубль — первый и он же последний. Этот навык приобретается только с годами, опытом. Его не купишь ни за какие деньги или связи. Это тот капитал, который я накопил за эти годы.

И я считаю, что мне есть ещё в чём развиваться как телеведущему. 10 лет назад говорили, что интернет победит телевидение. Говорил тогда и повторю сейчас — бред. Форматы ТВ в интернет не ушли и никогда не уйдут в силу разных обстоятельств и причин, которые все знают и понимают. Мне интересно двигаться вперёд, пробовать новые жанры, и необязательно только в спорте. Я человек достаточно эрудированный и образованный, чтобы вести эфиры на разные темы. А что касается возраста, то и в России, и за границей в кадре работают люди сильно за 50+. Для телевидения это вообще не возраст.

Дэвид Леттерман в США лет до 80 вёл ток-шоу. Не потому что молодых нет — просто классическое ТВ больше нацелено на доверие. Зритель рассуждает примерно так: «Вот сидит дядя — наверное, он там не случайно 30 лет вещает. Не могут же все его руководители быть идиотами. Раз его держат — значит, что-то из себя представляет. Давайте-ка его послушаем». А потом человек — существо привычки. Ты привыкаешь к определённому лицу, голосу и знаешь, что в девять часов вечера по телеку появится тётя Маша или дядя Вася и будет тебе о чём-то рассказывать. А когда каждый день мелькают новые лица — это зрителя раздражает. Вопрос привычки и узнаваемости очень важен для зрителя. В этом смысле возраст меня вообще не смущает. По телевизионным меркам он у меня вообще юношеский. Многому ещё можно научиться. Я не вижу здесь конца пути — наоборот, вижу начало, — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.