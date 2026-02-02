Скидки
«Каждый выбирает свой путь». Защитник «Зенита» — о Лусиано Гонду

Комментарии

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о бывшем партнёре по команде Лусиано Гонду, перешедшем в зимнее трансферное окно в ЦСКА.

«Лусиано очень помог мне в первое время в «Зените», благодаря ему и остальным ребятам адаптация моя прошла очень быстро. Конечно, немного странно сейчас не видеть его рядом, но таков футбол, каждый выбирает свой путь. Я, безусловно, рад за него, за этот шаг в его карьере. Надеюсь, он будет успешен», — приводит слова Веги официальный сайт клуба.

Красно-синие объявили о подписании Лусиано Гонду 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

В первой части сезона футболист провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

