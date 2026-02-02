Скидки
«Зенит» согласовал трансфер Джона Дурана, игрок вылетел в Санкт-Петербург — источник

Санкт-петербургский «Зенит» окончательно договорился с «Аль-Насром» о переходе нападающего Джона Дурана, сообщает журналист Максим Никитин в своём телеграм-канале. По данным источника, футболист вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Отмечается, что «Зенит» не будет платить «Аль-Насру» за аренду Дурана, но в конце текущего сезона сможет выкупить форварда за € 35 млн. Также источник сообщает, что бóльшую часть зарплаты Джона возьмёт на себя саудовский клуб — «Зенит» заплатит Джону € 4 млн за половину сезона, остальную часть (около € 6 млн) покроет «Аль-Наср».

Текущий сезон Джон Дуран начал в составе «Фенербахче», за турецкую команду нападающий выступает на правах аренды. В 10 матчах чемпионата Турции форвард забил три мяча и сделал три результативные передачи.

