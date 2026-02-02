Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Им нечего терять». Флик — перед матчем Кубка Испании между «Барселоной» и «Альбасете»

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался перед матчем 1/4 финала Кубка Испании, в котором его команде предстоит встретиться с «Альбасете».

Кубок Испании . 1/4 финала
03 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Не начался
Барселона
Барселона
«Им нечего терять, это будет сложный матч. Мы готовились к матчу так же, как и к любому другому. Относимся ко всем соперникам одинаково. Никакой особой подготовки не проводим. Важно наше мышление. Мы должны выйти на поле с желанием победить и показать свою лучшую игру, чтобы пройти в следующий раунд, проявляя при этом большое уважение к соперникам. Это футбол, совершенства не существует, и может случиться что угодно», — приводит слова Флика AS.

«Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финале предыдущего розыгрыша каталонский клуб победил в дополнительное время мадридский «Реал» (3:2).

Новости. Футбол
