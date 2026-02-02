Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Черданцев высказался о критике молодых комментаторов со стороны Орлова и Гусева

Черданцев высказался о критике молодых комментаторов со стороны Орлова и Гусева
Футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на критику со стороны опытных комментаторов в адрес более молодых коллег.

Геннадий Орлов мягко укоряет молодых комментаторов в переизбытке словесного мусора и неправильных ударений в репортажах, у Виктора Гусева есть претензии по русскому языку. Справедливы упрёки мэтров?
— Конечно, и Виктор Михайлович, и Геннадий Сергеевич имеют полное право высказывать своё мнение с высоты опыта и лет. Я этого делать не хочу. Не потому, что у меня этого мнения нет, а потому что и сам ещё активно в процессе участвую, и мне тоже свойственны ошибки и недочёты в работе — я далеко не идеальный комментатор. С моей стороны было бы странно кому-то из коллег публично высказывать претензии. В частных беседах, на правах чуть более старшего, я могу какой-то совет дать. Но их никто особо не просит — все достаточно взрослые, самостоятельные и живут своей жизнью. Как меня никто не учил комментированию, так и я никого не поучаю. Я не ментор. И именно по этой причине не преподаю в академии «Матча», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

