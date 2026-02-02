Скидки
20:30 Мск
Митрюшкин — новый капитан «Локомотива». Команда также выбрала вице-капитанов

Митрюшкин — новый капитан «Локомотива». Команда также выбрала вице-капитанов
Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин стал новым капитаном команды. Вице-капитанами стали полузащитник Алексей Батраков и защитник Сесар Монтес, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Вопрос назначения нового капитана встал после перехода Дмитрия Баринова из состава железнодорожников в ЦСКА. Игроки команды сами сделали выбор в пользу голкипера.

Команда проводит тренировочные сборы перед второй частью сезона Мир Российской Премьер-Лиги в Абу-Даби (ОАЭ). Первый сбор прошёл с 13 по 24 января. Второй сбор начался 28 января и продлится до 8 февраля. Третий сбор пройдёт с 13 по 23 февраля.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В следующем туре РПЛ железнодорожники сыграют с махачкалинским «Динамо» (2 марта).

