«Оренбург» сделал официальное предложение по Лукасу Безоцци — источник

Фланговый нападающий аргентинского «Лануса» Лукас Безоцци может продолжить карьеру в Мир Российской Премьер-Лиге. Официальное предложение по футболисту сделал «Оренбург». Об этом сообщает журналист Уриэль Югт в соцсетях.

Согласно сведениям источника, оффер «Оренбурга» — это аренда сроком на один год с обязательной опцией выкупа в случае выполнения игроком определенных целей. Руководство «Лануса» сейчас рассматривает предложение из России, чтобы дать окончательный ответ.

Безоцци 23 года, он преимущественно играет на позиция правого или левого вингера. Футболист является воспитанником «Лануса», откуда несколько раз переходил в аренды в другие аргентинские клубы.