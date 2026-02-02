Созин — о возможном переходе Дурана в «Зенит»: это мина замедленного действия

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на новости о возможном переходе форварда «Аль-Насра» Джона Дурана в «Зенит». Ранее СМИ сообщили, что стороны достигли договорённости по сделке — это будет аренда с правом выкупа.

«Если топ-клуб из Саудовской Аравии пытается слить свой дорогой актив и ради этого идёт на не самые выгодные условия, о чём это говорит? Переход Дурана прошлой зимой стал самым дорогим в трансферное окно. Но после Англии у него не пошло нигде — ни в Саудовской Аравии, ни в Турции. И вот его отчаянно пытаются кому-то отдать.

Не секрет, что там были конфликты. Сложный характер игрока явно сказывается, причём везде. Никто не говорит, что Дуран должен быть ласковым и послушным. Но просто так от топовых футболистов арабские команды не отказываются.

Мы точно знаем, что «Зенит» берёт скандального футболиста. Это мина замедленного действия. Первые туры будут холодными, будет снег – вдруг Дурану не понравится? И тогда «Зенит», вместо помощника в борьбе за золото, получит, как я уже говорил, мину замедленного действия. Почва в команде для разного рода конфликтов достаточно благодатная.

Мне кажется, что в «Зените» это понимают. Поэтому Дурана не выкупают, а берут в аренду. Это риск, но лишь на три месяца: посмотреть, притереться друг к другу. И если Дуран реально такой конфликтный и нахождение его в команде будет вредить, клуб просто от него откажется», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».