Флик прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в «Барсу» на фоне травмы

Флик прокомментировал возможное возвращение тер Штегена в «Барсу» на фоне травмы
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал возможное возвращение голкипера Марка-Андре тер Штегена в команду из аренды в «Жироне» на фоне полученной травмы.

«Мне пока не удалось поговорить с тер Штегеном. Я в курсе новостей. Желаю ему всего наилучшего, но пока не смог с ним пообщаться. По поводу возвращения ничего не могу сказать. Всё, что я знаю, это то, что он травмирован, но не знаю, что с ним будет дальше», — приводит слова Флика AS.

Ранее в прессе появилась информация, что у голкипера выявлено серьёзное мышечное повреждение, надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий, что может вынудить «Жирону» расторгнуть арендное соглашение с каталонским клубом.

