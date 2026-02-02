Георгий Черданцев признался, что без звука играет в симулятор FIFA, который сам озвучивал

Известный комментатор Георгий Черданцев признался, что без звука играет в футбольный симулятор, который сам же и озвучивал.

— Валерий Карпин наверняка будет доволен, если нейрокомментаторы начнут гонять мяч без оценочных суждений.

— Он, может, и будет доволен, а миллион других людей — нет. Не существует идеального комментатора. Кому-то хочется, чтобы он больше молчал, кому-то нужны эмоции. Это вкусовщина чистой воды. «Идеальный комментатор» — в FIFA. Робот тупо гоняет мяч. Это же невозможно слушать! Я играю без звука не потому, что мне не нравится мой голос или Генича, а потому что это очень плохо, шаблонно звучит. Плохой комментатор комментирует шаблонами. Комментатор должен хорошо говорить на русском языке и разнообразить свою речь, искать подходящие синонимы, новые формулировки. Шаблоны — это скучно, — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.