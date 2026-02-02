Георгий Черданцев: у нас с Карпиным всё нормально — никаких размолвок

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который ранее критиковал российских комментаторов.

— Вы с Карпиным общались после той заочной пикировки тренера с комментаторами?

— Общаемся постоянно. На прошлом Зимнем Кубке в Абу-Даби играли с Георгичем в мой любимый падел. У нас с Карпиным всё нормально — никаких размолвок. У нас часто делают из мухи слона. То, что выносится на публику, на личных отношениях не сказывается вообще никоим образом. С большинством людей, работающих в футболе, меня связывают взаимное уважение и плюс-минус 30-летнее знакомство.

В футболе все всегда на эмоциях, обижаются друг на друга из-за любого неосторожно сказанного слова. Не поверишь, но у меня в этой индустрии не было ни одного настоящего конфликта ни с кем!

У меня абсолютно ровные отношения со всеми в российском футболе — даже с самыми сложными людьми. Есть люди тяжёлые на подъём, но даже они говорят: «К тебе всегда приду». Для меня это комплимент. Значит, мне удаётся выдерживать тут тонкую грань. Люди чувствуют уважение. Мне часто предъявляли раньше претензию — он не задаёт острых вопросов. Это не лояльность, а элементарное воспитание. Грубить, хамить и подкалывать людей, которые могут быть ещё и старше, опытнее тебя — это не задача интервьюера. По большому счёту, приходя к тебе на эфир, человек уже делает тебе одолжение. Он тебе ничего не должен. Это не политик, который приходит на интервью, чтобы обаять аудиторию и выиграть выборы. Он априори должен быть готовым к острым, неудобным вопросам. Есть форматы на телевидении, когда задают неудобные вопросы. Люди потом смотрят рилсы: «Там такие вопросы!» А им в комментариях отвечают: «Вы что, тупые? Это всё в сценарии прописано». Директор и пиар-директор актёра до слова, до запятой выверяют шутку, которую тот выдаст типа экспромтом. Это блин, кино, игра! А мы работаем в прямом эфире. Ты не можешь ничего выбросить из сказанного. Второе — опытный интервьюер должен понимать: если он поставит человека в неудобное положение, тот закроется и на все последующие вопросы будет отвечать «да» или «нет». Тебе это нужно? Он к тебе придёт в следующий раз? Нет. А нам эти люди нужны, потому что зрители на них смотрят. Острые вопросы, безусловно, можно задавать, но самое главное — относиться с уважением к собеседнику, — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.