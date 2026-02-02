Скидки
Илья Геркус: не стал бы говорить, что Сафонов лучше Шевалье

Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. В матче 20-го тура Сафонов помог парижанам обыграть «Страсбург» (2:1), отразив пенальти на 20-й минуте встречи. В этом сезоне Матвей является лучшим вратарем по отражённым 11-метровым ударам.

«Нельзя говорить, что теперь Шевалье не является конкурентом для Сафонова. Француз — восходящая звезда для национальной команды. Матвей будет конкурировать с Шевалье до тех пор, пока кто-то из них не уйдёт. Очевидно, что два сильных вратаря нужны «ПСЖ». Пока Шевалье и Сафонов прогревают друг друга. Я бы не стал говорить, что Сафонов лучше Шевалье», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

