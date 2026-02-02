Черданцев: когда у людей сгорели вклады, у нас на сберкнижке было 0 рублей 0 копеек



Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился воспоминаниями о свей молодости. По слова телеведущего, его семь всегда жила скромно.

«Я был увлечён футболом, учёбой и своим юношеством. Я же очень рано поступил в универ. Как февральский я всегда был «с половинкой» в сентябре: в 6,5 лет пошёл в школу и уже в 16 лет был студентом. Это рано, конечно. И тут МГУ, филфак, девчонки вокруг — свобода! Меня сын недавно спросил: «Папа, а какие были цены, когда всё в миллионах измерялось?» А я реально не помню, как будто это прошло в параллельной жизни. Моя семья жила всегда скромно — денег не было никогда. Когда у людей сгорели вклады, у нас сгорать было нечему. У родителей на сберкнижке было 0 рублей 0 копеек. Мы жили от зарплаты до зарплаты, никаких кубышек. Поэтому и крах банковской системы прошёл мимо нас. А от влияния дурных компаний меня спас футбол.

Я же из центра и был знаком с арбатскими ребятами, которые фарцевали и всё такое прочее. Там с наркотиками были большущие проблемы. Это всё, слава богу, прошло мимо меня. Два лучших футбольных года у меня пришлись на начало студенческой жизни. В универе я вдруг раскрылся — просто летал по полю и кайфовал. Я был королём футбола (смеётся)! Ладно, может, играл и не супер, но реально неплохо. Меня приглашали играть подставным за все факультеты — я вообще с поля не уходил. Учёба и футбол — это всё, что было в моей жизни. Я не наигрался за те 10 лет, когда «организованно» занимался футболом. Там тренер, задачи, установки, позиция, а здесь — решаешь всё сам. Мне тренер сборной МГУ — а уровень студенческого футбола тогда был очень высок — прямо говорил: «Я тебя даже на просмотр не возьму, потому что мне такие индивидуалисты не нужны». Я был юн, длинноволос, слушал Metallica и вообще отлично проводил время», — рассказал Черданцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.