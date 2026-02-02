Вингер «Краснодара» Перрен перейдёт в «Осер» на правах аренды — L’Équipe

Вингер «Краснодара» Гаэтан Перрен перейдёт в «Осер» на правах аренды, сообщает L’Équipe.

29-летний футболист должен совершить переход в последний день трансферного окна. «Краснодар» и французский клуб договорились об аренде с возможностью выкупа, если «Осер» избежит вылета из Лиги 1 по итогам сезона.

Перрен перешёл в стан «быков» из «Осера» летом 2025 года. За этот период Перрен принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.