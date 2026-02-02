Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Краснодара» Перрен перейдёт в «Осер» на правах аренды — L’Équipe

Вингер «Краснодара» Перрен перейдёт в «Осер» на правах аренды — L’Équipe
Комментарии

Вингер «Краснодара» Гаэтан Перрен перейдёт в «Осер» на правах аренды, сообщает L’Équipe.

29-летний футболист должен совершить переход в последний день трансферного окна. «Краснодар» и французский клуб договорились об аренде с возможностью выкупа, если «Осер» избежит вылета из Лиги 1 по итогам сезона.

Перрен перешёл в стан «быков» из «Осера» летом 2025 года. За этот период Перрен принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Перрен дал согласие на возвращение в «Осер» — журналист Кейес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android