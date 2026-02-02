«Балтика» объявила о переходе нападающего в «Сибирь»

Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о переходе нападающего Дмитрия Никитина в «Сибирь» на правах аренды до конца текущего сезона. «Сибирь» представляет Вторую лигу.

«Футбольные клубы «Балтика» и «Сибирь» достигли договорённости об аренде нападающего Дмитрия Никитина до конца сезона-2025/2026.

Дмитрий пополнил ряды балтийцев в июне 2023 года. Свои выступления он начал в команде «Балтика-М», за которую провёл 38 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач. Следующим шагом стал переход в «Балтику-2», где игрок продолжил демонстрировать уверенную игру, в особенности выделяясь в борьбе на втором этаже. В 27 матчах за вторую команду он отметился 10 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Дебют Никитина в основной команде «Балтики» состоялся 24 мая 2025 года в матче с тульским «Арсеналом». Всего за главную команду калининградец провёл пять матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Желаем Диме реализации своего потенциала, полезного игрового опыта и новых вершин!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».