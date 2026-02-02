«Пусть все знают». Андрей Мостовой публично пожаловался на Вендела

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о зимнем отпуске в Бразилии. Он пожаловался на одноклубника Вендела, который звал его посетить Бразилию и обещал помочь с организацией отпуска, а в итоге не выходил на связь несколько дней.

— В один день решили — едем в Бразилию! И уже без всякого плана взяли билеты и полетели.

— В Бразилии с кем-то из игроков «Зенита» пересеклись?

— Вендел и Жерсон ещё в России постоянно звали, мол, что-нибудь организуем. Но пусть все знают — Вендел в этой ситуации больше всего расстроил. Написал ему сообщение, а он мне, кажется, день на третий только ответил. Жерсон был на связи.

Мне очень хотелось понять местную культуру кариока — жителей Рио-де-Жанейро. Посмотреть, как они живут. Но в итоге ни с кем из наших не встретился. С другой стороны, очень помогли Мантуан и Нино.

— Как именно?

— Они находились в Сан-Паулу, постоянно были на связи: если чем-то нужно помочь — обращайся. А тут финал Кубка Бразилии «Васко да Гама» — «Коринтианс». В итоге Нино с Мантуаном всё мне организовали, включая билеты и доставку на «Маракану». А Нино ещё и сюрприз сделал. Написал: «Тебе подарок, забери там-то на ресепшене». Оказалось, футболка «Флуминенсе» с надписью «Мостовой». Правда, идти в ней на финал Кубка не рискнул, и слава Богу (улыбается). Всё красиво получилось, спасибо ребятам, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».