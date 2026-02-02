Флик высказался о травме Рафиньи перед матчем Кубка Испании с «Альбасете»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о травме нападающего своей команды Рафиньи перед матчем 1/4 финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовым предстоит встретиться с «Альбасете».

«Меня не беспокоит физическое состояние игрока, у него отличный сезон. Я недоволен сложившейся ситуацией. Травмы — это нормальное явление при таком графике игр. Это очень тяжелая потеря, и команда это почувствует. Мы находимся в решающем моменте, он нам нужен», — приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что у футболиста обнаружено растяжение приводящей мышцы правого бедра, он пропустит матч Кубка Испании.

«Барселона» является действующим победителем Кубка Испании. В финале предыдущего розыгрыша каталонский клуб победил в дополнительное время мадридский «Реал» (3:2).