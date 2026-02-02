Илья Геркус ответил, есть ли минусы у голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос, есть ли минусы у голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. В матче 20-го тура Сафонов помог парижанам обыграть «Страсбург» (2:1), отразив пенальти на 20-й минуте встречи. В этом сезоне Матвей является лучшим вратарем по отражённым 11-метровым ударам.

— У Сафонова еще есть минусы?

— Никаких минусов нет. Доннарумма и Шевалье очень сильные вратари, Матвей конкурировал с обоими. Тут уже вопрос к тренеру. Всё зависит не от одной игры. Хорошо, что не я делаю этот сложный выбор. Шевалье хуже не становится от того, что играет Сафонов. Тренер лучше их знает, — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».