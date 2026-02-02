Махачкалинское «Динамо» разгромило тульский «Арсенал» на зимних сборах в Турции

Завершился товарищеский матч между махачкалинским «Динамо» и тульским «Арсеналом». Матч проходил в рамках зимних сборов команд в Турции. Уверенную победу одержал клуб из Махачкалы со счётом 4:0.

Счёт в матче открыл на 49-й минуте полузащитник «Динамо» Ражаб Магомедов. Спустя пять минут форвард Гамид Агаларов удвоил преимущество махачкалинского клуба. На 59-й минуте третий мяч в ворота «Арсенала» забил нападающий Сердер Сердеров. Ражаб Магомедов на 65-й минуте оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

После 18 сыгранных туров Мир РПЛ «Динамо» располагается на 13-м месте, набрав 15 очков. Тульский «Арсенал» находится на 10-й строчке турнирной таблицы Лиги Pari, у команды 28 очков после 21 матча.