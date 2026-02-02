«Фулхэм» близок к покупке нападющего сборной США Пепи — Романо

Скидки
«Фулхэм» близок к покупке нападущего сборной США Пепи — Романо

«Фулхэм» в ближайшее время может оформить трансфер нападающего ПСВ и сборной США Рикардо Пепи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, стоимость сделки составит € 37 млн. Кроме того, английский клуб согласовал условия сотрудничества с футболистом. Для успешного завершения переговоров нужно лишь одно условие — команде из Нидерландов необходимо найти замену игроку.

Рикардо является воспитанником «Далласа», он также выступал за «Аугсбург» и «Гронинген». Футболист дважды становился чемпионом Нидерландов, два раза брал Суперкубок страны, а в составе национальной команды выиграл Лигу наций КОНКАКАФ.

