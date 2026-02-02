Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отклонил предложение из Италии по Педро и исключил его уход зимой — Бургос

«Зенит» отклонил предложение из Италии по Педро и исключил его уход зимой — Бургос
Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» не планирует расставаться с бразильским вингером Педро в зимнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Эдуардо Бургос в соцсети X, сине-бело-голубые отклонили значительное предложение от итальянского клуба.

По данным источника, российский клуб исключил возможность ухода Педро текущей зимой. Бразилец не покинет команду раньше лета 2026 года.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В санкт-петербургский клуб игрок молодёжной сборной Бразилии перебрался из бразильского «Коринтианса». В текущем сезоне на счету Педро три гола и три результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Перрен уходит в «Лилль», у «Милана» сорвалась сделка! Трансферный дедлайн в топ-лигах
Live
Перрен уходит в «Лилль», у «Милана» сорвалась сделка! Трансферный дедлайн в топ-лигах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android