Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч чемпионата, ранее сообщалось о бойкоте

Комментарии

Португальский нападающий Криштиану Роналду не был включён в заявку «Аль-Насра» на матч 20-го тура саудовской Про-Лиги, в котором его команда встретится с клубом «Эр-Рияд». Встреча пройдёт сегодня, 2 февраля, на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
02 февраля 2026, понедельник. 18:15 МСК
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1-й тайм
0 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд

В опубликованной пресс-службой «Аль-Насра» заявке команды на игру португальского форварда нет ни в числе основных, ни в числе запасных. Во всех 19 предыдущих матчах «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии — 2025/2026 Роналду появлялся на поле с первых минут.

Фото: ФК «Аль-Наср»

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду недоволен тем, как клубом управляет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), а также угрожал бойкотом матчей.

