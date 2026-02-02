Скидки
Полузащитник «Зенита» Мостовой: какой Дивеев для меня новичок? Он свой!

Полузащитник «Зенита» Мостовой: какой Дивеев для меня новичок? Он свой!
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что хорошо знаком с новым защитником команды Игорем Дивеевым.

— Такое впечатление, что Игорь Дивеев сразу стал в команде своим, но для каждого по‑своему.
— Так и есть. В моём случае при первой же встрече сказал ему: «Дивей, здорово!» Когда меня первый раз в сборную вызвали, он уже там был. Ещё при Станиславе Саламовиче Черчесове. Так что какой Игорь для меня новичок? Давно вдоль и поперёк его знаю. Он свой!

— Необычная для нашего футбола рокировка защитника на нападающего удивила?
— Помню, когда‑то у «Зенита» с ЦСКА было нечто вроде моратория на трансферы между клубами (улыбается). Сейчас времена меняются. Каждый, видимо, был заинтересован в укреплении определённой позиции. Плюс к нам пришёл футболист с российским паспортом. Все в итоге получили то, что хотели. А для кого окажется больше плюсов и минусов — покажет будущее, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

