Первый тренер Сафонова: Матвей доказал, что может быть первым номером «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о его текущей форме и статусе в команде.

«До тех пор пока Матвей будет показывать такую стабильную игру и выручать команду, он останется первым номером «ПСЖ». Как долго? До первой серьёзной ошибки — только в таком случае он может потерять место основного вратаря. Однако если Матвей продолжит так выступать, место в основном составе ему гарантировано. Он превосходит ожидания от него. На Матвея не рассчитывали как на первого номера. Его брали как страховку, если Доннарумма не будет играть. А Матвею удалось доказать, что он может быть первым номером. Он доказал, что является достаточно надёжным вратарём для места первого номера «ПСЖ», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

1 февраля российский голкипер провёл полный матч 20-го тура Лиги 1, в котором его команда одержала победу над «Страсбургом» со счётом 2:1. В этой встрече Сафонов также отразил пенальти на 21-й минуте, который исполнил форвард «Страсбурга» Хоакин Паничелли.