Президент ФИФА Инфантино выступил против отстранения России от участия в турнирах

Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино дал комментарий касательно отстранения сборной России от участия в международных турнирах.

«Мы обязаны это сделать (рассмотреть вопрос об отмене отстранения сборной России от международных турниров. — Прим. «Чемпионата»). Определённо. Этот запрет ничего не дал, он лишь породил ещё больше разочарования и ненависти. Возможность для девочек и мальчиков из России игра в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу», — приводит слова Инфантино Sky News.

Кроме того, глава ФИФА заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам».

Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.

