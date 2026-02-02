«Лилль» согласовал переход Перрена из «Краснодара», договорённость достигнута — Романо

Клуб французской Лиги 1 «Лилль» согласовал все детали сделки по переходу полузащитника Гаэтана Перрена из «Краснодара». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, все стороны достигли полного соглашения по всем деталям.

Гаэтан Перрен перебрался в «Краснодар» из «Осера» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2025/2026. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги француз принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Перрен может вернуться в «Осер». Клуб был заинтересован в возвращении игрока на правах аренды.