Главная Футбол Новости

«Лилль» согласовал переход Перрена из «Краснодара», договорённость достигнута — Романо

Комментарии

Клуб французской Лиги 1 «Лилль» согласовал все детали сделки по переходу полузащитника Гаэтана Перрена из «Краснодара». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, все стороны достигли полного соглашения по всем деталям.

Гаэтан Перрен перебрался в «Краснодар» из «Осера» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2025/2026. В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги француз принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Перрен может вернуться в «Осер». Клуб был заинтересован в возвращении игрока на правах аренды.

