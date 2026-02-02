Колосков: пусть Инфантино объявит на конгрессе ФИФА: «Допустили ошибку, возвращаем Россию»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему отстранения сборной России от международных соревнований. Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Инфантино не прав, что бан России ничего не дал. Это нанесло огромный ущерб развитию футбола России. Для футболиста потеря такого стимула, как участие в больших соревнованиях… То есть ущерб явный и ясный. Поэтому, наверное, это признают. Неправильно говорить, что ничего не произошло. То, что Инфантино поднял эту тему — хорошо. Скоро будет конгресс ФИФА. Пусть он объявит на конгрессе: «Мы допустили ошибку и исправляем её. Возвращаем Россию на официальные соревнования». Тогда мы ему поаплодируем», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.