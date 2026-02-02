Тер Штеген может вернуться в «Барселону» раньше срока из-за травмы

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген, который выступает за «Жирону» на правах аренды, получил серьёзную травму подколенного сухожилия. По информации каталонского журналиста Жерара Ромеро, у вратаря может быть повреждено сухожилие. В данный момент тер Штеген проходит медицинское обследование, окончательного заключения врачей пока нет. Если вратарю потребуется операция, это приведёт к досрочному завершению его пребывания в «Жироне».

Тер Штеген перешёл в «Жирону» из «Барселоны» в январе этого года на шестимесячную аренду. За новый клуб он успел сыграть только два матча, после чего оказался в лазарете. В прошлом году вратарь пропустил длительный период из-за травмы спины. Это уже шестое серьёзное повреждение тер Штегена за последние четыре сезона, из-за которых он пропустил в общей сложности 449 дней.