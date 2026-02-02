Сборная России опубликовала пост на фоне слов Инфантино про возвращение

Пресс-служба сборной России выложила пост после слов президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Сильные вместе», — написала пресс-служба сборной России в телеграм-канале, опубликовав предматчевое фото футболистов команды в центральном круге.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.