Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» погасили долги перед «РТ-Капитал» на сумму почти 1,1 млрд рублей

Комментарии

Сегодня, 2 февраля «Крылья Советов» завершили выплату долга перед компанией «РТ-Капитал». Общая сумма, погашенная клубом, составила почти 1,1 млрд рублей. Эти средства были получены благодаря внебюджетной поддержке и собственным финансам клуба.

Клуб занимал средства для финансовой поддержки ещё в 2011 году, однако не выполнял обязательства по погашению долга на протяжении последних 10 лет. Теперь «Крылья Советов» продолжают свою деятельность в плановом режиме, получив необходимое финансирование от региона и спонсоров. Команда активно готовится к весенней части чемпионата, а также работает над усилением состава.

Ранее сообщалось, что самарские болельщики начали оплачивать долг футбольного клуба перед дочерней компанией корпорации «Ростех» через платформу «Госуслуги».

Исполнительное производство о взыскании долга в отношении клуба было открыто в декабре 2025 года. Руководству необходимо было рассчитаться за кредит до 5 февраля, чтобы избежать признания банкротом.

На «Крыльях» — трансферный бан, фанаты скидываются на возврат долга. Что творится с клубом
