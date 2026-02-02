Президент ФИФА Инфантино извинился за шутку над британскими болельщиками

Президент ФИФА Джанни Инфантино принёс извинения за шутку над любителями футбола из Великобритании. Ранее футбольный чиновник, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе, упомянул чемпионат мира 2022 года, заявив: «Впервые в истории ни одного британского болельщика не арестовали. Только представьте себе!»

«[Этот комментарий] должен был стать всего лишь беззлобной шуткой. Чемпионат мира — 2022 был праздником и мирным событием. У меня не было намерения задеть кого-либо. Я большой любитель английского футбола», — приводит слова Инфантино Sky News.

Кроме того, Инфантино похвалил Англию за её борьбу с футбольным насилием.