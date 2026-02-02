Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФИФА Инфантино извинился за шутку над британскими болельщиками

Президент ФИФА Инфантино извинился за шутку над британскими болельщиками
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино принёс извинения за шутку над любителями футбола из Великобритании. Ранее футбольный чиновник, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе, упомянул чемпионат мира 2022 года, заявив: «Впервые в истории ни одного британского болельщика не арестовали. Только представьте себе!»

«[Этот комментарий] должен был стать всего лишь беззлобной шуткой. Чемпионат мира — 2022 был праздником и мирным событием. У меня не было намерения задеть кого-либо. Я большой любитель английского футбола», — приводит слова Инфантино Sky News.

Кроме того, Инфантино похвалил Англию за её борьбу с футбольным насилием.

Материалы по теме
Президент ФИФА Инфантино выступил против отстранения России от участия в турнирах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android