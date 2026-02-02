«Абсолютно поддерживаем». В РФС отреагировали на слова Инфантино о снятии бана с России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с России. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

«Мы поддерживаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите МОК. Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдёт правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение!» — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС в телеграм-канале.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.