Педро покинет «Зенит» летом. Сумма трансфера составит около € 40 млн — Бургос

Бразильский вингер «Зенита» Педро покинет клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Эдуардо Бургос в соцсети X, сине-бело-голубые согласились отпустить футболиста после завершения сезона-2025/2026, отклонив предложения в зимнее трансферное окно.

По данным источника, сумма трансфера Педро летом составит чуть менее € 40 млн.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В санкт-петербургский клуб игрок молодёжной сборной Бразилии перебрался из бразильского «Коринтианса». В текущем сезоне на счету Педро три гола и три результативные передачи в 23 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.