«Многие заждались». Дасаев — о заявлении Инфантино по снятию бана с России

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о недавнем заявлении президента ФИФА Джанни Инфантино, касающемся возможности снятия бана с России.

«Хорошие новости и хорошее дело! Думаю, всё пойдёт на лад. О готовности России к возвращению на международную арену нужно спрашивать у министра спорта. Моё мнение, что мы готовы. Многие заждались, хотят увидеть международные соревнования. Очень хорошие новости», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 2 февраля, Инфантино заявил, что ФИФА должны рассмотреть вопрос об отмене отстранения сборной России от международных турниров. Сборная России была отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года, что также затронуло клубы, которые не могут участвовать в международных соревнованиях.

