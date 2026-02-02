Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Глава ФИФА Инфантино считает, что Трамп заслужил Премию мира

Комментарии

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что президент США Дональд Трамп объективно заслужил Премию мира, учреждённую организацией, которую он ранее получил на жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Девиз ФИФА «Футбол объединяет мир» идёт рука об руку с миролюбием. Если мы чем-то можем этому помочь, то обязаны это сделать. По этой причине мы задумались над тем, чтобы награждать людей, которые тоже трудятся в этом направлении. Господин Трамп объективно заслужил этот приз. Он сыграл ключевую роль в разрешении конфликтов и спасении тысячей жизней», — приводит слова Джанни Инфантино Sky News.

Комментарии
