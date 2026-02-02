Тавольери: «Аль-Хиляль» приостановил переговоры по трансферу Бензема под давлением Роналду

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) временно приостановил переговоры по переходу французского нападающего Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» под давлением форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети X.

По данным источника, сделка по Бензема временно отклонена после недовольства Роналду, который разочарован нежеланием фонда предоставлять дополнительный трансферный бюджет «Аль-Насру». Ранее, по данным СМИ, португалец пригрозил бойкотом матчей.

В понедельник, 2 февраля, Роналду впервые в сезоне не попал в заявку своей команды. Португалец не был включён в состав на матч 20-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом». Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».