Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тавольери: «Аль-Хиляль» приостановил переговоры по трансферу Бензема под давлением Роналду

Тавольери: «Аль-Хиляль» приостановил переговоры по трансферу Бензема под давлением Роналду
Комментарии

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) временно приостановил переговоры по переходу французского нападающего Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» под давлением форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети X.

По данным источника, сделка по Бензема временно отклонена после недовольства Роналду, который разочарован нежеланием фонда предоставлять дополнительный трансферный бюджет «Аль-Насру». Ранее, по данным СМИ, португалец пригрозил бойкотом матчей.

В понедельник, 2 февраля, Роналду впервые в сезоне не попал в заявку своей команды. Португалец не был включён в состав на матч 20-го тура саудовской Про-Лиги с «Эр-Риядом». Напомним, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии владеет клубами «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

Материалы по теме
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Роналду устроил бунт в «Аль-Насре»! Готов к бойкоту, чтобы повлиять на руководство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android